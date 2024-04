(Di lunedì 1 aprile 2024) Il gruppo, composto da undici persone e undi pochi mesi, aveva scelto ilTagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio si è accorto che ormai la via di ritorno era sbarrata.dai vigili del fuoco con un gommone.

Pasquetta finisce male, il fiume cresce e in 11 con neonato rimangono bloccati sull’isolotto: salvati - Il gruppo, composto da undici persone e un neonato di pochi mesi, aveva scelto il fiume Tagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio ...fanpage

Dramma a Pasquetta. Lascia a casa la fidanzata e poi si schianta con l'auto contro un albero: morto un 32enne - Un uomo di 32 anni, che poco prima aveva accompagnato a casa la fidanzata con la quale aveva trascorso la Pasquetta, è morto a seguito di un incidente ...gazzettadelsud

Lascia a casa fidanzata e muore in incidente stradale in Salento - Un uomo di 32 anni, che poco prima aveva accompagnato a casa la fidanzata con la quale aveva trascorso la Pasquetta, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in serata in prossimità di Gall ...ansa