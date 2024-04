Pasquetta con l’ombrello in Toscana ma da martedì cambia tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 aprile 2024) Firenze, 1 aprile 2024 – Giornata dicaratterizzata dal maltempo in. Ciò è dovuto al transito sull’Italia di una perturbazione atlantica che coinvolgerà in particolare le regioni settentrionali e quelle centrali. Piogge e temporali dunque mettono in pericolo picnic e gite fuori porta, tanto che la Protezione civile ha diramato per laun’allerta gialla con differenze però tra una zona e l’altra della regione. L’allerta riguarda il rischio vento dalle 15 alla mezzanotte e rischio mareggiate dalle 18 alla mezzanotte. Interessate tutte le province tranne quella di Arezzo. Per le piogge invece allerta gialla dalla mezzanotte alle 14 di lunedì sullasettentrionale e entroterra costiero. Ma già dalla giornata di domani, 2 aprile, rimonterà l'alta pressione di origine africana, la ...