Pasquetta con il maltempo | piogge e forti venti | Italia divisa in due

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Dopo una Pasqua con l'in due dal punto di vista meteo, con pioggia e neve in montagna al Nord e il vento caldo del Sahara al Centro-Sud, si prevede anche per oggi, lunedì 1 aprile, unaall'insegna del. La pioggia sarà un fattore in particolare al Nord, ma progressivamente interesserà anche Emilia Romagna e Toscana, per lasciare il segno anche al Centro. Se l'saràin due oggi, quindi, ilsarà quasi del tutto assente al Sud, dove le temperature potrebbero salire ulteriormente. Gli effetti della vasta area depressionaria presente sull’Europa occidentale sta infatti determinando un flusso di correnti umide e instabili sulle aree settentrionali del nostro Paese con ...