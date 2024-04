Pasquetta con il maltempo | piogge e forti venti | Italia divisa in due

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Diramata allerta arancione su Lombardia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta. Allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su 10 regioni Dopo una Pasqua con l'in due dal punto di vista meteo, con pioggia e neve in montagna al Nord e il vento caldo del Sahara al Centro-Sud, si prevede anche per oggi,