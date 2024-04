Pasquetta con i turisti | tra musei e ristoranti sold out - Foto e video

Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa). È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, un uomo di 58 anni, rimasto ferito in un ... (anteprima24)

Un uomo di 32 anni, che poco prima aveva accompagnato a casa la fidanzata con la quale aveva trascorso la Pasquetta, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in serata in prossimità di ... (gazzettadelsud)

Serie A: L’Inter batte l’Empoli e ipoteca lo scudetto - I nerazzurri vincono la venticinquesima gara in trenta giornate eguagliando il record fatto stabilire con Mancini ...football-magazine

Porto Torres, successo per la Pasquetta in musica: oltre 10mila presenze - Isola protagonista nel giorno di Pasquetta anche dal punto di vista delle visite ... Cocco - insieme alla conferma che Porto Torres può raggiungere ottimi risultati con i grandi eventi. Ringraziamo ...unionesarda

Bimba operata in Thailandia per un tumore al cervello, rimpatriata in Italia con un volo militare - È tornata in Italia ed è ricoverata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma la bimba di 9 anni che si è sentita male su un volo diretto in Thailandia ...fanpage