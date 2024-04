Pasquetta | cittadini e turisti in fila per un’ora per la metro in piazza Garibaldi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Disagi questa mattina nella stazionedella Linea 1: con un solo varco aperto, gli utenti sono rimasti in coda per oltre un'ora.

Rientra anche se non può in Italia e fa un incidente: nuova denuncia per un albanese di 32 anni - di Civitanova Marche, svolti per assicurare la tutela dei cittadini e delle migliaia di persone presenti sul territorio provinciale, sono stati intensificati sin dalla giornata di giovedì 28 anche ...corriereadriatico

Roma: prostituta seminuda “disturba” la messa di Pasqua - Prostituta “disturba” la messa di Pasqua a Roma. Fermata e denunciata dai Carabinieri.ilcorrieredellacitta

Straordinari di Pasqua per i ladri, furto di gomme a Celadina - Bergamo. Se il proprietario dell’auto aveva in programma qualche gita a Pasquetta, probabilmente dovrà rivedere i suoi piani. Tornano a colpire i ladri di gomme a Bergamo. L’ultima segnalazione arriva ...bergamonews