Pasquetta 2024 | supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia Info e orari

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 aprile 2024)e negoziin, 1 aprile I negozi e isonooggi, 1 aprile, inin occasione della? Se ieri, giorno di Pasqua, quasi tutti ie i negozi erano, per concedere ai lavoratori un giorno di riposo in una festa così sentita, oggi le cose sono molto diverse. Rispetto a ieri, infatti, molti negozi e, ma anche centri commerciali, sono, per permettere a chi vuole di godersi una giornata all’insegna dello shopping, o per ...