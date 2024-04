Pasqua all’insegna del maltempo | esondazioni | frane e strade chiuse

(Di lunedì 1 aprile 2024)e Pasquettadelin Bergamasca. Hinterland e Valle Brembana Pioggia forte e raffiche di vento, nella notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, hanno causato diversi danni in Valle Brembana. Il nubifragio della notte, in particolare nella zona di Lenna, ha distrutto un capannone agricolo in località L’oro, facendo registrare danni anche all’abitazione vicina. Nella mattinata di Pasquetta, poi, una frana ha ostruito la strada che collega Bracca alla frazione Cornalta, causando l’isolamento di un centinaio di persone (con unica alternativa una strada rurale lunga circa un chilometro). A Zogno, la piena del Brembo, durante la notte, ha provocato il cedimento di parte degli argini, a pochi metri di distanza della ciclabile della Valle Brembana, all’altezza della zona delle Grotte delle meraviglie. ...

