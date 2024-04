(Di lunedì 1 aprile 2024) Inutile negare l’evidenza: Janniksta facendo il vuoto. Entrato per la prima volta in top ten nel novembre 2021, l’azzurro aveva iniziato il 2023 da15 del pianeta. Negli ultimi quindici mesi li ha superati tutti tranne uno, Djokovic, ma è solo questione di tempo. Il trionfo di...

Parlamoci chiaro: Sinner gioca un altro sport, il numero 1 è già lui - Inutile negare l’evidenza: Jannik Sinner sta facendo il vuoto. Entrato per la prima volta in top ten nel novembre 2021, l’azzurro aveva iniziato il 2023 da numero 15 del pianeta. Negli ultimi quindici ...today

Teleradio-News mai spam o pubblicità molesta - Parliamoci chiaro: chi ha già scontato un ergastolo e patito, per decenni, le inumane restrizioni della detenzione, non ha grandi motivazioni per saltare il fosso avendo praticamente consumato quasi ...teleradio-news

Arianna David: “Accusata di avere inventato l’anoressia ma sfogo sul cibo dolori privati e mesi senza lavoro” - Arianna David racconta gli insulti ricevuti negli ultimi giorni dopo avere raccontato per sommi capi la sua battaglia contro l'anoressia nel corso di un'intervista ...fanpage