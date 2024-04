Papa Francesco | il vento rovescia l' icona del Resurrexit durante la messa di Pasqua

(Di lunedì 1 aprile 2024) Piccolo fuori programma in Vaticanoladidi: il fortehato e fatto cadere a terra l'del ‘', proprio di fianco al. Gli inservienti vaticani sono subito intervenuti per rimetterla a posto.

No ai " venti di guerra " che sempre più forti "spirano sull'Europa" e sul "Mediterraneo". La pace come unica "nuova via" da percorrere. La Pasqua di Papa Francesco - macchiata di sangue dalle notizie ... (iltempo)

Papa Francesco e la sua Chiesa in uscita - In breve, la Chiesa in uscita di Papa Francesco è la Chiesa in prima linea, solidale, che non ha paura di schierarsi dalla parte dei poveri.korazym

Il Papa a Pasqua: “La pace non si costruisce con le armi” - No ai "venti di guerra" che sempre più forti "spirano sull'Europa" e sul "Mediterraneo". La pace come unica "nuova via" da percorrere. La Pasqua di Papa ...lapresse

Regina Coeli Lunedì dell’Angelo 2024/ Diretta video Papa Francesco: preghiera dopo la Pasqua di Resurrezione - Regina Coeli con Papa Francesco per Lunedì dell'Angelo dopo Pasqua: orario, diretta tv video streaming e testo preghiera. Cosa si celebra oggi 1 aprile 2024 ...ilsussidiario