Papa Francesco | “Il dono della pace giunga alle popolazioni stremate da guerra e fame”

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Foto: Ass. Crociati e TrinitariROMA – “Condividere la gioia è un’esperienza meravigliosa, che impariamo fin da piccoli: pensiamo a un ragazzo che prende un bel voto a scuola e non vede l’ora di mostrarlo ai genitori, o a un giovane che raggiunge i primi successi sportivi, o a una famiglia in cui nasce un bambino. Proviamo a ricordare, ciascuno di noi, un momento tanto felice che era persino difficile esprimerlo a parole, ma che abbiamo desiderato raccontare subito a tutti!”. Lo ha detto, in occasionerecita del Regina Caeli con i fedeli riuniti in Piazza San Pietro. “Non rinunciamo alla gioiaPasqua – aggiunge – la gioia, quando si condivide, aumenta”. “Rinnovo a tutti gli auguri pasquali – prosegue – e ringrazio di cuore coloro che in ...