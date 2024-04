Panchina Milan | la società ha preso una decisione su Stefano Pioli Le ultime

(Di lunedì 1 aprile 2024) Novità sul futuro delladel: lainfatti haunasuper la prossima stagione In questi mesi il futuro dellaè uno degli argomenti principali in casainfatti è finito nel mirino delle critiche nel corso della stagione, prima per i tanti infortuni e l’eliminazione dalla Champions League e poi anche per il grande distacco dall’Inter in classifica. Per questo il futuro del tecnico è sempre apparso appeso a un filo. L’andamento delnel 2024 però è stato molto positivo, tanto da rimontare sulla Juventus e risalire fino al secondo posto in campionato. Anche in Europa League i rossoneri hanno fatto bene fino ...

Un ex Milan è alla guida di un club di Serie C cha ha fatto meglio dell' Inter in questo 2024 in una statistica molto particolare (pianetamilan)

Novità per il futuro della Panchina del Milan : Thiago Motta prenderà la stessa decisione di Xabi Alonso? Le sue parole Il futuro della Panchina del Milan è ancora in bilico. I rossoneri, infatti, in ... (dailymilan)

Repubblica - Da Tare a Massara, ADL valuta il ds: tre in pole, c'è un favorito - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica lancia il nome Italiano per la Panchina del Napoli ma aggiunge particolari ... a caccia di una nuova avventura dopo il Milan e già cercato la scorsa estate ...tuttonapoli

Conte Milan pista più che mai viva: è il chiodo fisso di Ibra. Cosa può succedere - News20 minuti fa Pioli Milan, clamoroso: la società gli ha chiesto questo per la conferma in Panchina! RETROSCENA Pioli Milan, clamoroso: la società gli ha chiesto questo per la conferma in Panchina!milannews24

Napoli, rivoluzione totale: De Laurentiis chiama Conte. Il piano B è clamoroso - L’attuale coach Calzona non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione, anche perché non ha fatto meglio dei suoi predecessori: per lui soltanto due vittorie in 8 partite, con due sconfitte, ...tuttosport