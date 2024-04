Pamela Prati | archiviato il caso Mark Caltagirone | “Non fu truffata”

(Di lunedì 1 aprile 2024) È stato uno dei capitoli più incredibili della storia della televisione italiana quella della finta relazione tra. Per anni si è parlato di raggiri, complicità o quant’altro, arrivando persino alle denuncie di questa intricata storia. Il dilemma di molti è sempre stato uno: la showgirl è stata ingannata o era complice di un fidanzamento mai esistito? Ognuno si è sempre fatto la propria opinione, ma ora arriva la decisione del giudice.: la decisione del giudice Per tantissimi anni si è parlato della relazione tra, salvo poi scoprire improvvisamente che tale uomo non era mai esistito. Nel corso della vicenda subentrarono anche le ex agenti della ...

Pamela Prati non fu truffata. La denuncia presentata dalla showgirl nel 2019 contro le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per la nota vicenda del finto matrimonio con ... (ilfattoquotidiano)

“Pamela Prati non fu truffata”: gip archivia la denuncia per il caso Mark Caltagirone - Pamela Prati non fu truffata. La denuncia presentata dalla showgirl nel 2019 contro le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per la nota vicenda del finto matrimonio con l’inesist ...informazione

Pamela Prati, la fine del caso Mark Caltagirone: il giudice ha deciso - Fine del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Il tribunale si pronunciato definitivamente sulla vicenda iniziata anni fa.donnaglamour

Vasco Rossi a pezzi, Mazzata Prati, crac Ambra…: news e gossip - Le news più importanti della settimana: il grave lutto di Vasco Rossi, l'operazione di Eleonora Giorgi e tanto altro ...gossipetv