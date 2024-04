Pagelle Sassuolo Udinese | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di lunedì 1 aprile 2024) Iaidel match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Tressoldi 6.5, Ferrari 6, Doig 6; Racic 5.5 (27? Boloca 6.5), Henrique 6.5

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 301ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Roma-Sassuolo Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma-Sassuolo , valido per la 30ª ... (calcionews24)

La Roma di De Rossi torna a vincere in campionato dopo il pareggio fuori casa con la Fiorentina. Novanta minuti in cui si è creato poco, al di fuori di alcune occasioni passate per la testa di ... (romadailynews)

Sassuolo-Udinese 1-1: video, gol e highlights - Finisce in parità lo scontro salvezza del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese. Succede tutto nel primo tempo: vantaggo di Defrel al 41' su un bell'assist di Matheus Enrique, pareggio dopo appena tre ...sport.sky

Udinese, le Pagelle di CM: Thauvin e Pereyra, che duetto! Lovric sfortunato - Sassuolo-Udinese 1-1 Okoye 5,5: si beve la finta di Defrel, che con un tocco sotto a incrociare lo supera e segna l`uno a zero. Perez 5,5: un buco grosso come una.calciomercato

Le Pagelle di Sassuolo-Udinese 1-1: un punto insipido per i neroverdi - Ruan TRESSOLDI 6+: al posto dello squalificato Erlic, Ballardini sceglie la sua fisicità per far fronte ad un colosso come Lucca. Inizia bene con una bella chiusura ed un salvataggio sulla linea, ...canalesassuolo