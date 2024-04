Pagelle Inter Empoli | TOP e FLOP del match

(Di lunedì 1 aprile 2024) A San Siro, ilvalido per la 30esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: ledella partita I top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di Serie A 2023/24:. TOP: Bastoni: Niang VOTI:(3-5-2): Audero 6.5; Pavard 6.5,

Inter-Empoli : il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale lunedì primo aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle . Smaltita la pausa delle Nazionali, per ... (ilveggente)

L’Inter vince contro l’Empoli con il risultato di 2-0 e torna a +14 dal Milan. L’attacco sparisce, doppio 5 nella coppia. Federico Dimarco e Alessandro Bastoni sono i migliori in campo. Le pagelle ... (inter-news)

Le Pagelle di Inter-Empoli: Pavard sa anche difendere, Niang convince - 6 Audero Gran riflesso su Marin. È molto più che un portiere di riserva. 6.5 Pavard Ogni tanto fa una bella chiusura su Niang, per ricordare che sa anche difendere. 6.5 Acerbi Polemiche e processi non ...repubblica

Inter-Empoli 2-0, le Pagelle: Cambiaghi il più pimpante, Niang e Zurkowski assenti - Nonostante una prova di coraggio e una partita mantenuta in bilico fino ai minuti finali, l'Empoli esce sconfitto per 2-0 a San Siro sotto i colpi di Dimarco e Sanchez. Quarta sconfitta consecutiva ...firenzetoday

