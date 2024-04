Pagelle Inter-Empoli 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le, ie ildi2-0, match della trentesima giornata di. La squadra di Simone Inzaghi mette un ulteriore tassello nel cammino Scudetto e si riporta a +14 sul Milan secondo classificato. L’perde la quarta partita di fila e lo fa ancora una volta senza segnare. Dopo sei minuti la squadra di Simone Inzaghi è già in vantaggio. Bastoni crossa dalla sinistra, Dimarco impatta il pallone di controbalzo e col mancino batte Caprile. L’prova a reagire con le conclusioni dalla distanza di Marin e Cambiaghi, ma l’occasione più nitida ce l’hanno i padroni di casa che al 19? colpiscono il palo con Bastoni, autore di una percussione centrale e di un tiro col mancino. ...

Inter-Roma Women termina 1-2. La squadra di Rita Guarino sembra vicina a ribaltare il match ma alla fine subisce il contraccolpo giallorosso. Bene Bonfantini in gol, meno l’ex Serturini . Di seguito ... (inter-news)

L’Inter Primavera perde con il risultato di 1-0 contro il Lecce. Beffa per Cristian Chivu , che compie un completo disastro. Voto 4 in pagella, ma c’è chi ha fatto peggio . Cocchi merita 3 dopo due ... (inter-news)

Pagelle Inter-Empoli 2-0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide - Serie A 30° giornata Inter-Empoli 2-0 top e flop: Bastoni rifinisce e Dimarco segna ancora. Gioia anche per Sanchez nel finale. Tra gli ospiti delude Niang ...sport.virgilio

Inter-Empoli 2-0, Pagelle: Bastoni e Dimarco perfetti, Sanchez concreto. Inzaghi a un passo dalla doppia stella - AUDERO 6 Secondo gettone in campionato e secondo clean sheet. Il suo lo garantisce con due paratine su Niang e Cambiaghi e con un colpo di reni a negare l’1-1 a Marin dai 30 metri. PAVARD 6,5 Si ...leggo

Pagelle Inter-Empoli 2-0, Dimarco scende sulla Terra: Caprile stupisce - L'Inter passa sull'Empoli in una gara a dir poco complessa. A sbloccare la partita ci ha pensato quello che ormai è diventato un bomber aggiunto, ovvero ...footballnews24.eu