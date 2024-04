Padovan | «Acerbi? Giochi! Ma mi aspettavo una cosa dall’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)si schiera a favore dell’impiego dioggi in Inter-Empoli. Ma il giornalista pensava che da parte della società ci sarebbe stato un trattamento diverso. LA DECISIONE – Giancarloè a favore dell’utilizzo di Francescoin Inter-Empoli: «Sì, fa bene a schierarlo. È un patrimonio dell’Inter, io miche pubblicamente lo difendesse anche prima della sentenza e che spendesse una parola di fiducia nei confronti del suo giocatore. Però, evidentemente, non erano sicuri o della sua parola o della decisione del giudice. Che ritengo sia ineccepibile, per quello che si è visto sul campo e per quello che hanno recepito gli arbitri e fatto vedere le telecamere. Certo, sono dell’avviso che Juan Jesus l’insulto non se lo sia inventato, però il giudice deve tenere conto di tante cose. ...