Ostia | in sala consiliare gli allievi dell’Accademia di danza Evoluzione Performing Art

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – “Domani, martedì 2 aprile 2024, presso ladel Municipio X, in piazza della Stazione Vecchia 26, alle ore 17 saranno accolti da rappresentanti istituzionali gli, allieve e insegnanti della Accademia diArt, che ha sede in via Rubiera nel quartiere di Acilia. Scuola che offre programmi molto interessanti di formazione pre-professionale ine Musical Theatre, oltre ad occuparsi di corsi amatoriali per adulti e bambini a partire dai 3 anni”. A darne notizia in una nota stampa è la presidente del Consiglio del Municipio Roma X Giampaola Pau. Il motivo dell’incontro nellaMunicipale è l’importante occasione che la squadra sia stata convocata per comporre la ...