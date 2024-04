Ospite più noioso di Belve e l’invito alla Ferragni | parla la Fagnani

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 aprile 2024) Finalmente domani tornae per l’occasione Francescasta facendo promozione con una serie di interviste. Dopo aver svelato a Domenica In che dietro le quinte del suo programma qualcuno ha bevuto un po’ di alcol per stemperare la tensione, oggi la conduttrice su Il Messaggero ha confessato chi è stato l’più(e sicuramente concordiamo tutti con il nome che ha fatto). Laha poi spiegato di aver invitato Chiara, che le avrebbe detto di aver bisogno di tempo per pensarci.fine però Mrs Ferragnez non si è più fatta sentire. L’piùinvitato a. “In assoluto l’il più? Non è gentile dirlo ma Raoul Bova. Se uno non ...