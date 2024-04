Oroscopo Paolo Fox 2 aprile 2024 | Leone inventivo | Pesci teso

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Cosa prevede l'diFox per il 2? In questo martedì ci si potrà lasciare alle spalle le festività appena trascorse. È tempo di dedicarsi all'amore e al lavoro, senza trascurare gli altri aspetti della vita in generale. Con la Luna in Capricorno, qualcosa si smuove. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 2, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In queste 24 ore sarai in viaggio o farai uno spostamento. Evita di focalizzarti solo e sempre sui problemi. Toro – Potresti avere un'idea importante riguardanti il lavoro. Gemelli – ...