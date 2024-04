Oroscopo della Primavera 2024 secondo Artemide | le previsioni su Amore | salute e Lavoro dal 21 marzo al 21 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali

(Di lunedì 1 aprile 2024), lesudal 21al 21per. Ariete Lasegna un periodo significativo per gli Ariete, offrendo una miriade di opportunità per crescita personale e successo. Con l'influenza dei nodi karmici lungo l'asse Ariete-Bilancia, questa stagione promette di essere un momento...

Oroscopo di oggi, lunedì 1 aprile 2024Oroscopo di oggi - Il vostro buon carattere aiuta non poco a incontrare punti di accordo significativi e a smussare eventuali seccature nell'ambito affettivo. Sul piano lavorativo, potreste avere qualche difficoltà: non ...alfemminile

Oroscopo del giorno di D - Arietini, l'influenza della Luna in quadratura a inizio aprile può rendere difficile la concentrazione nel lavoro e generare tensioni familiari. Cercate di equilibrare mente e corpo, affidandovi alla ...repubblica

Oroscopo Ariete della settimana - la parte centrale della settimana per fortuna e più tranquilla. Non tirarti indietro di fronte alle novità. A parte un piccolo calo di energia non si registrano altri problemi se non le solite ...corriere