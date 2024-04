Ordina tre panini al bal della metropolitana e le arriva un conto da 1 000 euro | “Ora non ho i soldi per fare la spesa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dovevaun pasto economicamente non dispendioso, ma ha speso oltre 1.000 dollari. Letitia Bishop, una donna dell’Ohio, ha raccontato ad ABC 6 ciò che le è successo presso la catena alimentare Subway. Letitia si era fermata a mangiare treal ‘bar’ti i sandwich, ilpresentatole dal dipendente le ha fatto spalancare gli occhi dall’incredulità. Sullo scontrino, infatti, era presente una cifra a ‘tre zeri’ da saldare: 1000, un importo enorme che, soprattutto, non corrispondeva all’effettivo costo di ciò che avevato. Dallo spendere una trentina di, la statunitense ha dovuto saldare una somma da capogiro. La svista è costata carissimo a Letitia che, a più riprese, ha detto di non ...