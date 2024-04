“Oppenheimer” e gli altri film belli in streaming di aprile | quando escono e dove vederli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 aprile 2024) La primavera deiinpresenta on demand alcuni dei migliori titoli della stagione cinematografica in corso, il vincitore di sette Oscardi Christopher Nolan (Sky Cinema e Now) e C’è ancora domani di Paola Cortellesi (Netflix). Introvate anche molto altro sulle varie piattaforme: il “classico” Harry ti presento Sally (Prime Video), il dramma Cento domeniche di Antonio Albanese (Sky Cinema e Now). E ancora commedie (The Palace e Maggie Moores), documentari (Roma santa e dannata), storie vere in forma di fiction (Scoop). Ecco i principali titoli che secondo noi non dovreste perdere questo mese. Oltre agli ottoin elenco, ai fan di Barbie segnaliamo che il ...