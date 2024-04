Open Var | Damato promuove le decisioni di Lecce-Roma | “Su Zalewski scontro di gioco | non c’è imprudenza”

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Per me è molto più unodi, ci sentiamo di avallare l’operato dal Var. Il portiere si scontra col suo compagno e poi entrambi franano su. Non c’è. Lo cataloghiamo comediin una dinamica normale”. Con queste parole il componente della CAN Antonio, ospite della nuova puntata di “VAR” in onda su Dazn, ha promosso l’operato del Var disull’episodio del contrasto tra Blin ein area e che ha scatenato le proteste di Daniele De Rossi in campo e nel post gara. Dal Var, nell’audio reso pubblico, si sente dire: “Per me diventa unodi. Non vedo, è tutto ...

Lazio-Juve, Damato a Open Var: "Trattenuta di Bremer plateale, era rigore" - Non che servisse la conferma, ma adesso c'è la certezza. Alla Lazio manca un rigore contro la Juve. Lo ha detto Antonio Damato, presente negli studi di Dazn al posto del designatore ...lalaziosiamonoi

Niente rigore per Zalewski, svelato il motivo: il dialogo al Var in Lecce-Roma - Ad Open Var è stato analizzato l'episodio di Lecce-Roma che ha fatto arrabbiare De Rossi che nel post gara ha parlato di rigore netto ...calciomercato

Richmond Open Studios welcomes sign-ups for citywide artist showcase - By Kathy Chouteau The Visual Artists of Richmond (VAR) is hosting Richmond Open Studios (ROS) Aug. 17-18, and seeks artist residents to participate by showcasing their work at three venues […] ...richmondstandard