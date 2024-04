Ogni vita è sacra La follia degli animalisti che occupano una chiesa

AGI - "Rivendico con orgoglio il ruolo svolto dal governo per contribuire a sbloccare il negoziato per l'avvio del percorso di adesione dell'Ucraina nell'Unione europea e per favorire". Lo ha detto ... (agi)

Thiago Silva è in scadenza di contratto con il Chelsea e l'idea di un ritorno in Patria sembra essere la scelta giusta per chiudere... (calciomercato)

Clusone. Un appello messo nero su bianco su carta stampata per “Evitare che la situazioni si aggravi”, invitando l’amministrazione comunale ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per ... (bergamonews)

Papa Francesco, alimentiamo la gioia della Pasqua incontrando il Risorto - "La risurrezione di Gesù non è solo una notizia stupenda o il lieto fine di una storia, ma qualcosa che cambia la nostra vita completamente e per sempre!" Papa Francesco lo ha detto prima della ...acistampa

“Mio figlio in coma per un pezzo di formaggio”, il racconto del papà: “Ogni giorno ha 30 crisi epilettiche” - Nel 2017 suo figlio ha mangiato un pezzo di formaggio prodotto con latte crudo Due Laghi del caseificio sociale di Coredo in Val di Non. Il prodotto, si scoprirà successivamente, è contaminato da esch ...tpi

Partecipata serata sui giovani con «Bisalta vita» a Boves - Quanto sia «radicata sul territorio» la «Banca di Boves – Banca di Credito Cooperativo» (storica «Cassa Rurale») lo ha dimostrato, ancora una volta, la serata della Associazione «Bisalta vita», guidat ...ideawebtv