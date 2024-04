“Oggi facciamo il bunga bunga” | la coppia di inquilini così violentava in video il padrone di casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) In un drammatico episodio che ha sconvolto la piccola comunità di Villaggio Cogne, frazione del comune nella Valle d’Aosta meridionale, è emersa una storia di violenza sessuale e coercizione che ha come protagonisti unadi coniugi, originari di Caltanissetta, e un uomo del posto di nome Mario. L’episodio culminante di questa serie di abusi è stato registrato il 18 dicembre, quando le telecamere di sorveglianza installate nell’appartamento hanno catturato momenti di estrema crudeltà. Mario, sessantacinquenne,die vittima, è stato costretto a subire ripetute violenze sessuali da parte di Antonino, 57 anni, e di sua moglie Maria Assunta, 64 anni. Questi episodi di abuso non sono stati episodi isolati ma fanno parte di una serie di 10 violenze sessuali documentate. Laaveva preso in ...