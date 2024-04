Oggi 1° aprile | Lunedì dell’Angelo Il grande annuncio alle donne presso il sepolcro vuoto

(Di lunedì 1 aprile 2024) Neldi Pasqua si commemora l’datodavanti aldi Gesù trovato. Il giorno dopo la solennità della Pasqua, pur non essendo festa di precetto, è particolarmente importante perché si ricorda una determinata figura. Ildi Pasqua è dedicato all’Angelo che ha dato l’della Resurrezione. Si chiama comunemente ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore ” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi , 1 ... (zon)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le ... (zon)

Il 1° di aprile tutti, o quasi, facciamo e subiamo scherzi: una tradizione che non conosce confini, ma la cui storia è piuttosto incerta. Infatti, sono state raccontate diversi episodi, sulle ... (metropolitanmagazine)

Pasquetta sotto la piOggia, ma nel pomeriggio torna il sole - Nella giornata di martedì 2 aprile "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di ...milanotoday

Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano in coppia a “Striscia la notizia” - Questo annuncio non è uno scherzo: dal primo aprile Gerry Scotti e Michelle Hunziker torneranno a condurre insieme “Striscia la notizia”. E noi abbiamo chiesto loro... Gerry: «Come tornare a scuola.sorrisi

Apulia Events Asd presenta una stagione 2024 all'insegna del motorismo, della cultura, del sociale e dello sport - La prima parte della stagione 2024 di Apulia Events Asd si presenta come un mix perfetto di motori, cultura, salute e sport, che offre opportunità di coinvolgimento per tutti ...osservatoriooggi