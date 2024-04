Obiettivi e rimpianti di Lewis Hamilton

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024)non è una persona sola. Non può esserlo. Provate a leggere l’ultima lunga intervista che il futuro pilota della Ferrari ha rilasciato a Daniel Riley per GQ e ve ne renderete conto una volta di più. L’uomo copertina del mese, a proposito chissà quanto ha fatto dannare i fotografi, plana sul mondo a 360 gradi. Moda, cinema, musica, affari e ovviamente Formula 1 perché i motori restano ancora il suo focus principale e uno dei suoi incubi ricorrenti, considerando che a fine intervista, riferendosi al finale di stagione 2021 ammette : “Se rivedo il filmato, continua a fare male, ma sono in pace con me stesso”. La sua vita è un cambio d’abito continuo, come nel servizio fotografico che correda la lunga chiacchierata da cui resta escluso solo l’amore. Di quello non c’è traccia. Ma bisogna avere il tempo anche per quello e se uno deve visitare ...