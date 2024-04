Nuovi rincari sulle bollette e i bonus sociali tornano al regime ordinario

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 1 aprile 2024) Gli italiani dovranno fare i conti con. Anche iper l’elettricità e il gas cambiano eal. Rile soglie Isee per accedere all’agevolazione: 9.530 euro e a 20 mila euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Ilsociale luce e gas permette di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Si ritorna però ai requisiti ordinari: la soglia Isee per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, che sale a 20 mila euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli). Lo scorso anno la platea dei beneficiari era stata innalzata in quanto la soglia era fino a ...