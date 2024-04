Nuove manifestazioni di piazza in una Cuba stremata Tra blackout continui e prezzi di cibo e trasporti alle stelle | i motivi delle proteste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si sono fermate, almeno per il momento, a Santiago e lungo l’Oriente diledi protesta contro gli apagones, le interruzioni di corrente programmate dal governo per risparmiare combustibile, e il taglio degli alimenti distribuiti acalmierati dalla libreta statale che hanno mobilitato ini a centinaia. La crisi energeticana è dovuta sia al crolloforniture venezuelane di greggio, che ai ritardifonti rinnovabili come alternativa al combustibile fossile. Le interruzioni di corrente si succedono a singhiozzo, dovute a un’insufficienza di servizio, in particolare nelle centrali elettriche di Mariel in provincia dell’Avana e di Santiago di. La Unión Eléctrica ha una copertura massima di 2140 MW a fronte ...