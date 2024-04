Nuoro | crolla solaio | due ragazzini morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 22.24 Tragedia anella zona di Badu 'e Carros, in via Pasquale Dessanay. Duedi 13 e 14 anni sonoin seguito al crollo deldi una casa diroccata alla periferia della città. Molto probabilmente i due adoleescenti stavano giocando all'interno dell'edificio quando c'è stato il crollo. L'allarme sarebbe stato dato dalla madre di uno dei due. Ilha ceduto all'improvviso e per i giovani, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.