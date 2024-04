Nuoro | crolla solaio di una casa diroccata | muoiono due ragazzini

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Tragedia alla periferia di: èto ildi unae hanno perso la vita due. Si trovavano un una struttura fatiscente in via Dessanay, nel quartiere di Badu 'e Carros. Il crollo è stato improvviso e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 non c'è stato niente da fare per due adolescenti, del 2009 e 2010. Sul posto anche i carabinieri di. — [email protected] (Web Info)

