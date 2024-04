Numeri da record e speculazione dei prezzi del vino Breve storia del fenomeno Borgogna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 aprile 2024) È innegabile: lanegli ultimi anni è diventata la regione francese dei. La diciassettesima edizione de Les Grands Jours de Bourgogne (18-22 marzo) lo dimostra, registrando il grande interesse che si è creato attorno ai suoi vini: 2.600 visitatori registrati da 60 nazioni, 130 giornalisti da 27 paesi, 970 espositori e più di 6.000 vini in degustazione. Ancora più sorprendente il fatto che la produzione vitivinicola regionale valga solo il 2,6% di quella nazionale e che la, con i suoi 30.815 ettari - il 4% della superficie vitata nazionale - produca in media circa 200 milioni di bottiglie l’anno (poco di 1,5 milioni di ettolitri). Parliamo di una regione dove insistono solo 3.800 cantine per una media di 8 ettari, ma con più di 600mila euro di fatturato cadauna. La rivoluzione degli ultimi 20 anni Se la ...