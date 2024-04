Non solo gli Usa | anche l' Iran aveva avvisato Putin | i rischi sottovalutati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024)l'avvertito la Russia della possibilità di una «operazione terroristica» significativa sul suo territorio prima dell'assalto alla sala da concerti Crocus dello scorso 22 marzo. Teheran, svela il retroscena del Guardian,condiviso le informazioni in suo possesso, raccolte negli interrogatori delle persone arrestate in relazione agli attacchi andati in scena innei giorni precedenti all'assalto.gli Stati Unitino diffuso un ‘warning' sulla possibilità di attentati terroristici in Russia. Nelle scorse ore un portavoce dello Stato Islamico ha lodato l'attacco terroristico compiuto dal gruppo a Mosca. In un messaggio audio postato sull'account Telegram dell'Is, il portavoce, Abu Hudhayfah Al-Ansar, ha esortato inoltre i ...