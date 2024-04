Non buttate le uova di Pasqua! Ecco 12 modi per riciclare quelle avanzate

(Di lunedì 1 aprile 2024) Usare ledi cioccolatodallaevita lo spreco e dà sfogo alla fantasia in per soluzioni all'insegna del gusto e della sostenibilità. Comeledi cioccolatoFondente, al latte, bianco o arricchito con frutta secca: tutti i tipi di cioccolato delledipossono essere riciclati per creare dolci golosi e anti spreco. Per la prima colazione, come consigliano due big della ristorazione: «Accompagnato al pane caldo, uno sballo» come suggerisce il pasticcere del Caffè Sicilia a Noto, Corrado Assenza; oppure «ridotto in granella e mischiato a fiocchi di avena o di riso soffiati» è la proposta di chef Antonia Klugmann de L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio. A merenda, col pane, ossia pezzi di uovo di ...

Le fatture del telefono devono essere tenute per cinque anni. Stesso lasso di tempo per le rate del mutuo (ilgiornale)

Le bustine di tè: una volta usate non vanno MAI buttate! Scopri il perché Una volta bevuto il tè buttare le bustine nella spazzatura è sbagliato in quanto possono essere utilizzate in tantissimi ... (donnaup)

Maroccchi: “Ho chiesto a Thiago Motta cosa farà il prossimo anno, ma non me l’ha detto” - Durante la telecronaca di Bologna - Salernitana su Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del futuro di Thiago Motta: Cosa fa Thiago Motta "Non me l’ha detto, ...tuttojuve

Butta un magnete in acqua, quando lo tira sù non crede ai suoi occhi - Quando butta un magnete in acqua e lo tira sù non crede ai suoi occhi. Dopo succede qualcosa di veramente inaspettato ed uinico ...viaggi.nanopress

Larry David contro Donald Trump: “È sociopatico” [VIDEO] - E non si risparmia: “Ha buttato 250 anni di democrazia fuori dalla finestra” Senza peli sulla lingua Larry David, il leggendario comico americano famoso per Seinfeld e Curb Your Enthusiasm e per la ...lascimmiapensa