Non accetta la separazione | maltrattata e minacciata dal compagno anche davanti al figlio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Crevalcore (Bologna), 1 aprile 2024 – Stavano per separarsi, ma lui non ne voleva sapere. E così ha iniziato a maltrattare la compagna e a minacciarladi fronte alminorenne. E così per un uomo sulla cinquantina, italiano e incensurato è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento era stato richiesto dalla Procura dopo la denuncia presentata dalla donna e a cui i carabinieri di Crevalcore hanno dato esecuzione. L’uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La donna ha riferito ai carabinieri che durante l’avvio delle pratiche diconsensuale, ilaveva iniziato a trattarla male e minacciarladi fronte alminorenne, ...