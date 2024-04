Nike vira su Napoli per il Nuovo Spot Pubblicitario

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 1 aprile 2024), L’icona dello Sport e dello Stile, Scegliecome Cornice per il Suo, nota per la sua passione travolgente e la sua bellezza mozzafiato, si prepara a diventare il palcoscenico di une avvincente. L’ultima grande produzione a scegliere la città partenopea come location è nientemeno che ...

Multidão comparece a ação de marketing, situação sai do controle, e 6 pessoas são pisoteadas na Zona Sul de SP - Duas pessoas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, uma para a UPA Vila Mariana, uma para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, uma para a Santa Casa ...g1.globo

Barcelona vai fechar com a adidas.. - De acordo com uma reportagem do footy headlines o time blaugana a adidas vai acertar com o time de Barcelona em vingança pela Nike ter tirado a adidas da Alemanha.. Guerra de fabricantes ...meutimao.br

Primeiro-ministro critica novo uniforme da Inglaterra - Mudança nas cores da cruz de São Jorge, padroeiro do país, vira polêmica no equipamento produzido pela Nike ...terra.br