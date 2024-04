Niente WWE per ora | Giulia fa il suo esordio in Pro Wrestling NOAH

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024)è ufficialmente una free agent, visto che il suo contratto con la STARDOM è scaduto a fine marzo. Come prima mossa, si è presentata alMonday Magic della Pro. Una notizia importante sia per la promotion nipponica, che potrà ottenere visibilità internazionale grazie alla wrestler italo-giapponese, sia per la stessa, che si terrà impegnata in attesa di nuovo ordine.IS HERE IN PRO!!!@0221g#ghc#MONDAYMAGIC pic.twitter.com/CEM9U2ho3z— ProGlobal (@global) April 1, 2024 Nelle consuete interviste post-evento l’ambitissima wrestler ha detto: “Sono, ...