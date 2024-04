News SSC Napoli | annuncio bomba di Chiariello | “ADL lo ha già preso”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) UltimeSSC, Umbertoannuncia il colpo di calciomercato a sorpresa del presidente De Laurentiis: di chi si tratta Visto l’andamento della stagione in corso, per la prossima si prospettano tanti cambiamenti in casa. Quasi certamente, a meno che Calzona non centri il miracolo Champions League, sulla panchina azzurra siederà un nuovo allenatore. Italiano e Conte, ad oggi, sembrano le uniche due opzioni percorribili. Anche la rosa in sé subirà grossi cambiamenti. A parte la cessione di Zielinski, che ha praticamente già firmato per passare all’Inter a parametro zero, altri calciatori potrebbero lasciare. A partire da Osimhen. La sua cessione porterebbe nelle casse delun grosso bottino, che sarà poi reinvestito per acquistare un sostituto e per ...