Netanyahu dà anche oggi la “colpa” ad Hamas

(Di lunedì 1 aprile 2024)se Israele è accusato ormai di Genocidio e gli stessi ebrei iniziano a protestare per la guerra,non si dà per vinto e continua la sua posizione mediatica contro. Quindi la retorica continua a non cambiare. Il concetto è sempre lo stesso: Israele sta “mostrando flessibilità nei colloqui”, mentre al contrario “sta irrigidendo nelle sue posizioni”. Le parole di Beyaminin conferenza stampa non sorprendono più., sostiene, chiede il “ritorno senza controlli” degli abitanti di Gaza nel nord della Striscia. Il premier si sbilancia dicendo che la richiesta “comprende i terroristi”. Accettare tutte le richieste avrebbe “implicazioni sulla sicurezza di Israele” ha aggiunto. Il premier si è poi rivolto ai cittadini che chiedono elezioni ...

