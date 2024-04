Nella Premier è lotta aperta per la conquista del titolo Giochi ormai fatti in Italia e non solo 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - Non solo l'Inter in Serie A: anche Bundesliga, Liga e Ligue 1 sonoindirizzate verso un vincitore annunciato e a due mesi dalla fine della stagione tra i maggiori campionati europei solo laLeague regala unadavvero incerta, quella tra Liverpool, Arsenal e Manchester City. In Germania lo stesso allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, si è arreso al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso lanciatissimo verso il Meisterschale con 13 punti di vantaggio sui bavaresi: "Congratulazioni a loro, laper ilè finita", ha affermato dopo il ko interno con il Borussia Dortmund, quinta sconfitta in campionato per i campioni in carica. Laper ilappare segnata anche in Spagna dove il Real Madrid continua a rintuzzare i tentativi di ...