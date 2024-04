NBA | i risultati della notte 1° aprile | Curry batte Wembanyama | tripla doppia di Nikola Jokic per Denver Doncic ne fa 47 | LeBron trascina i Lakers

(Di lunedì 1 aprile 2024) Altra grandein NBA quella completata da poco con dieci partite disputate per la regular season 2023-2024 oramai agli sgoccioli. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Vittoria casalinga deiNuggets (52-23) contro i Cleveland Cavaliers (45-30) per 130-101 con ladi(26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist) e 22 punti di Kentavious Caldwell-Pope – 23 punti di Evan Mobley tra le fila dei Cavaliers. Colpo esterno dei Miami Heat (41-33) a Washington sui Wizards (14-61) col punteggio di 107-119: Terry Rozieri suoi con 27 punti, con Jordan Poole miglior realizzatore dei padroni di casa. Cadono di fronte al proprio pubblico anche i Toronto Raptors (23-51) ...

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

NBA - Chicago Bulls e Atlanta Hawks alla resa dei conti per il 9° posto - In questa stagione, gli uomini di Billy Donovan hanno perso tutte e tre le partite contro i Nets (29-45) ma per fortuna non devono battagliare con loro per difendere, a otto gare dalla fine della ...pianetabasket

NBA 2023/24, tutti i risultati della notte del 30 marzo! – VIDEO - Ecco tutti i risultati della notte del 30 marzo di regular season NBA 2023/24. Vincono Boston, Milwaukee ed Orlando.generationsport

Boston vince di forza a New Orleans, tutto facile per Bucks e Magic - NBA - Solo tre gare nel sabato notte, il big match era a New Orleans dove i Boston Celtics vincono di forza 104-92 contro i Pelicans con 23 punti di Tatum e 19 con 10 rimbalzi di Porzingis. Tutto ...eurosport