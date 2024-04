Nashville | uccide uomo | ricercato killer

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 20.42 Negli Stati Uniti continua la caccia all'che ha sparato in un ristorante affollato di persone, tra cui alcuni bambini, provocando un morto e cinque feriti nel giorno di Pasqua a, Tennessee. La polizia ha identificato il: Anton Rucker, 46 anni, con precedenti penali per aggressione e reati legati agli stupefacenti. Dopo una lite,l'ha puntato una pistola verso un tavolo e ha ucciso un 33enne che non aveva legami con il, che si è poi allontanato a bordo di un'auto lussuosa.