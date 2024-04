Nascondono un feto nel freezer di casa | denunciati due 40enni | la scoperta shock a Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sono statiper occultamento di cadavere un uomo e una donna di 40 anni originari dellania, dopo che la polizia ha ritrovato unnel congelatore della loronel quartiere Borghesiana di. Ad allertare gli agenti erano stati i medici del policlinico Casilino, dopo che la donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia, di cui però non aveva saputo spiegare le cause. Dopo la visita nel reparto di ginecologia, i medici hanno accertato che l’emorragia dipendeva da un aborto o da un parto prematuro. Quando gli agenti sono arrivati nelladella coppia, hanno trovato nelildi quattro mesi lungo circa 30 centimetri. Come riporta il Corriere della Sera, la donna avrebbe spiegato di aver perso ...