Nardi vince Napoli | Moutet la illumina

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lucatrionfa a. L’azzurro, reduce dalla straordinaria vittoria ad Indian Wells ai danni del numero uno al mondo Novak Djokovic, è tornato in campo nella suaconquistando il sesto titolo challenger in carriera. Torneo non semplice per il pesarese, che dopo aver sconfitto in due set all’esordio Jozef Kovalik (campione anel 2017) ha dovuto lottare punto dopo punto in tutti i suoi match; annullando un set point a Martineau e poi mettendo a segno tre rimonte consecutive ai danni di Matteo Gigante, Francesco Passaro e Pierre Hugues Herbert.ha così mostrato tutti i progressi effettuati negli ultimi mesi dal punto di vista tecnico e soprattutto mentale. Ne sono un esempio le situazioni di svantaggio che si è trovato ad affrontare nel corso della settimana, problematiche che ...