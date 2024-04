Napoli regina del turismo a Pasqua | assalto a piazze e musei | «Un tuffo in tre millenni»

(Di lunedì 1 aprile 2024) La marea di. Visitatori ovunque, per una due giorni della Resurrezione baciata dal sole fino alla prima serata, oltre che dai quasi 300mila turisti che hanno scelto Partenope per festeggiare...

Dominio nerazzurro anche sui rigori ottenuti: Inter in vetta alla Classifica dei rigori , Atalanta a zero nel girone d’andata. Nel panorama calcistico italiano, la stagione in corso è caratterizzata ... (napolipiu)

Ranking Uefa, l’aggiornamento: la posizione delle italiane - La Uefa ha pubblicato il ranking aggiornato dopo il completamento degli ottavi di finale: la posizione delle italiane.calcioinpillole

Donna Lucrezia, la “dea” della Napoli aragonese che non diventò regina - ma non poté coronare il sogno di diventare regina. Dopo la morte di Alfonso, Lucrezia fu prima in buoni rapporti con il figlio Ferrante d'Aragona, ma poi i rapporti si guastarono a tal punto che lei ...ilmattino

Serie A - Le 5 verità di Napoli-Atalanta 0-3: Scamacca si fa bello per Spalletti, partenopei fuori dalla corsa Champions - La piazza di Napoli sa amare come poche altre al mondo, chiedendo peraltro poco in cambio, ma dopo averla sedotta con ambizioni da regina non si può certo ingannarla con qualche vulcanica conferenza ...eurosport