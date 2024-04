Napoli | primo colpo dal Galatasaray | Accordo per Victor Nelsson a 15 milioni

Boom di turisti a Napoli per Pasquetta: lunghe file anche per musei e scavi - Napoli letteralmente invasa dai turisti anche quest'oggi per Pasquetta. Si registra infatti il pienone, con una stima di 200mila turisti, non solo in Costiera Amalfitana ed a Sorrento, ma anche in ...tuttonapoli

De Laurentiis ha una sola strada: la rifondazione - La parola fallimento non è più un tabù neanche nelle conferenze stampa di Calzona, del resto lo scenario di Napoli-Atalanta ne restituisce l’essenza in ...iamnaples

L'EX TENNISTA - Nargiso: "Il Napoli non ha avuto equilibrio, Sinner Un fenomeno" - Diego Nargiso, ex tennista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: “Dopo lo scudetto abbiamo tutti sperato che finalmente una società organizzata aveva iniz ...napolimagazine