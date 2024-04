Napoli | incidente nei pressi del Museo | 40enne muore schiacciato dal bus

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tragiconella serata di Pasqua a, neidelArcheologico in via Foria. Un uomo di circa 40 anni è mortodal bus che stava passando di lì. Ancora incerta la dinamica. Come spiega Il Mattino, il sinistro si è L'articolo Teleclubitalia.