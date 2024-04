Napoli | i numeri della crisi e la sentenza del Maradona | tutti colpevoli della resa

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – La gara contro l'Atalanta, il primo dei tre scontri diretti in programma alper continuare a sognare la prossima Champions League, con quelli contro Roma e Bologna a completare il trittico già indicato a suo tempo da Walter Mazzarri, ha fornito alrisposte importanti, pur se diametralmente opposte a quelle auspicate: la rincorsa alla top 4 (o 5) rischia di essersi conclusa già con largo anticipo o forse, banalmente, di non essere mai iniziata. IA parlare sono innanzitutto iclassifica, per la verità già da tempo impietosi con i campioni in carica, ma soprattutto quanto messo (o non messo) in campo dagli azzurri, con il primo tempo ...

