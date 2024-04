Napoli | carabinieri in azione | trovate armi e droga Denunciati sette parcheggiatori

Scampia, fermato dopo aver ceduto una dose di crack: 51enne napoletano in manette - Uno spacciatore 51enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in via Anna Maria Ortese a Scampia nella notte di Pasqua ...napoli.occhionotizie

Pusher colto in flagrante: droga e soldi nelle tasche - Pusher arrestato a Scampia nella notte di Pasqua. I militari del nucleo radiomobile hanno notano L. C., 51enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, in via Anna Maria Ortese mentre cedeva una d ...napolitoday

Vede i carabinieri e scappa: ARRESTATO 18ENNE trovato con cocaina, hashish e crack - Nonostante la repentina e pericolosa manovra, è stato raggiunto e bloccato dai militari. PORTICO. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri subito dopo aver ceduto, dietro il corrispettivo di 30,00 eur ...casertace